Isole Salomone, Fiji inviano 50 soldati con forze Australia

(ANSA-AFP) - HONIARA, 29 NOV - Le isole Fiji schiereranno 50 soldati in seno alla forza di pace guidata dall'Australia nelle Salomone, dopo giorni di rivolte che hanno devastato parte della capitale Honiara. Lo ha reso noto oggi il primo ministro figiano Frank Bainimarama.

"Per assicurarci della sicurezza e del benessere dei nostri fratelli e sorelle del Pacifico nelle Isole Salomone, 50 soldati delle Fiji saranno inviati domani a Honiara come parte di un contingente rinforzato integrato alle forze australiane per aiutare a mantenere la pace e la sicurezza", ha twittato Bainimarama.

Questo rinforzo porterà la forza di pace a quasi 200 tra soldati e poliziotti, principalmente australiani con la partecipazione di 34 uomini della Papua Nuova Guinea. La crisi delle Isole Salomone è scoppiata la scorsa settimana con tre giorni di rivolte a Honiara tra una popolazione che soffre la povertà, la fame ed esprime rabbia per le politiche del governo del Paese da 800.000 abitanti. Il governo è accusato di essere corrotto e di rendere conto a Pechino e ad altri interessi stranieri. Durante i disordini, in cui sono rimaste uccise almeno tre persone, i manifestanti hanno cercato di bruciare la residenza privata del primo ministro e il Parlamento, prima di essere dispersi dalla polizia con gas lacrimogeni e colpi di avvertimento. Oggi i residenti della capitale continuano a ripulire la città, dove il quartiere cinese è stato ridotto a un campo di macerie. (ANSA-AFP).