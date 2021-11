Iran, Usa rimuovano sanzioni o la situazione si farà tesa

(ANSA) - TEHERÁN, 29 NOV - "Se gli Usa vengono a Vienna per i colloqui sul nucleare con l'obiettivo di rimuovere le sanzioni potranno cogliere l'opportunità di tornare all'accordo": lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, parlando della ripresa dei colloqui per rilanciare l'accordo sul nucleare in programma oggi nella capitale austriaca.

Il negoziato sarà più semplice se gli Stati Uniti saranno "determinati a rimuovere gli ostacoli" per tornare ai colloqui, ha fatto sapere Khatibzadeh, aggiungendo che, in caso contrario, "la situazione sarà difficile e l'Iran prenderà in considerazione altre opzioni". (ANSA).