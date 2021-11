I rapporti tra Italia e Belgio alla vigilia della visita di re Filippo a Roma e le sfide poste dal Covid all'Europa saranno i temi al centro di un forum ANSA con l'ambasciatore d'Italia a Bruxelles, Francesco Genuardi. L'appuntamento è in programma martedì 30 novembre alle ore 14 e verrà trasmesso in diretta su ANSA.it. Durante il forum sarà mandata in onda una video intervista con l'ambasciatore del Belgio a Roma Pierre-Emmanuel De Bauw.