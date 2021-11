Covid: paura Omicron, Giappone richiude frontiere a stranieri

(ANSA) - TOKYO, 29 NOV - Il Giappone chiuderà i suoi confini a tutti i visitatori stranieri, contro il rischio della variante Omicron del Covid-19. Lo ha annunciato oggi il governo nipponico, appena tre settimane dopo aver allentato alcune restrizioni per consentire l'ingresso nel Paese a viaggiatori d'affari, studenti e stagisti stranieri.

"Vietiamo tutti i (nuovi) ingressi di cittadini stranieri provenienti da tutto il mondo dal 30 novembre", ha detto ai giornalisti il primo ministro Fumio Kishida. I giapponesi di ritorno da nove stati e paesi dell'Africa meridionale in cui sono state identificate infezioni con la nuova variante dovranno sottoporsi a "rigorose misure di isolamento basate sul rischio", ha aggiunto Kishida. Il Giappone, che ha messo in atto restrizioni alle frontiere dall'inizio della pandemia, a inizio di novembre aveva allentato le misure rimanendo però chiuso ai turisti. Il governo giapponese ha annunciato venerdì l'estensione a dieci giorni della quarantena in hotel per i visitatori provenienti da Sudafrica, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia e Zimbabwe. Tokyo ha esteso tale misura questo fine settimana per i visitatori in arrivo da Malawi, Mozambico e Zambia. (ANSA).