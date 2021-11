Omicron: Marocco sospende tutti i voli per due settimane

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il Marocco chiude le sue frontiere aeree per due settimane. Sono sospesi tutti i voli in arrivo in Marocco a partire da lunedì 29 novembre e fino a domenica 12 dicembre inclusa. La decisione arriva dal Comitato interministeriale, che segue gli sviluppi della pandemia da Covid, a causa della rapida diffusione della nuova variante Omicron. (ANSA).