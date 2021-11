Omicron: Gb, obbligo mascherina in negozi e bus da martedì

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - L'obbligo di mascherina nei negozi e sui trasporti pubblici in Inghilterra (che così si uniformerà al resto del Regno Unito) scatterà martedì, insieme con i test per tutti gli arrivi nell'isola, per contenere la variante Omicron del Covid. Il segretario alla salute Sajid Javid ha affermato che le nuove restrizioni serviranno a garantire che le persone possano "godersi il Natale con le famiglie".

Javid ha affermato che il governo ha agito "rapidamente" e "in modo proporzionato" ed intraprenderà ulteriori azioni "in modo proporzionato ove necessario", anche se al momento, ha spiegato, non è necessario lavorare da casa. E ha detto di sperare che la nuova stretta possa essere revocata nello spazio di qualche settimana. (ANSA).