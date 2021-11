Migranti: aereo di Frontex dal 1 dicembre sulla Manica

Un aereo europeo dell'agenzia Frontex sarà dispiegato dal 1 dicembre dopo il naufragio di migranti nella Manica. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, al termine della riunione di Calais con i ministri di Olanda, Belgio e Germania, oltre che con la commissaria europea agli Affari Interni.

"I morti sono troppi", e "non possiamo accettare che ce ne siano altri", ha affermato Gérald Darmanin, aggiungendo: "Noi vogliamo lavorare con i nostri amici britannici". Nei giorni scorsi Parigi aveva ritirato l'invito alla ministra inglese Priti Patel a partecipare alla riunione in segno di protesta contro una lettera ritenuta "inaccettabile" di Boris Johnson.



A Berlino, 6mila candele davanti al Reichstag per non dimenticare la situazione dei rifugiati al confine tra Polonia e Bielorussia.