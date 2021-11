Covid: Svizzera al voto sul Green pass

(ANSA) - GINEVRA, 28 NOV - Gli Svizzeri votano oggi sul Green pass. L'elettorato elvetico è infatti chiamato alle urne per pronunciarsi su una serie di modifiche della legge Covid, tra le quali la base legale del pass sanitario. Come in altri paesi, le misure di contrasto alla pandemia sono state contestate nelle piazze svizzere, ma non solo: tre comitati hanno raccolto il numero di firme sufficiente per sottoporle a referendum e gli Svizzeri sono oggi i primi al modo ad esprimersi nelle urne sul certificato Covid, sottolinea il sito Swissinfo.

Stando ai sondaggi la legge Covid dovrebbe essere approvata.

Sempre oggi, il popolo si esprime su un'iniziativa popolare per contrastare la penuria di personale infermieristico, in prima fila nella lotta alla pandemia.

Lanciata dall'Associazione svizzera degli infermieri e delle infermiere, l'iniziativa ha i favori dei sondaggi. Il terzo oggetto in votazione oggi a livello federale è la cosiddetta "Iniziativa sulla giustizia" che dovrebbe invece essere respinta. Il testo propone di designare i giudici federali tramite sorteggio al fine di garantirne l'indipendenza dai partiti politici.

Le urne chiudono alle ore 12 ed i risultati sono attesi nel pomeriggio. (ANSA).