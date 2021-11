Covid: Sudafrica, 2.828 casi di Omicron, a rischio giovani

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il numero di casi confermati della nuova variante Omicron in Sudafrica sono stati ieri 2.828, un livello ancora contenuto anche se preoccupa la velocità di trasmissione soprattutto tra i giovani. "Le persone tra i 20 e i 30 anni arrivano con una malattia da moderata a grave, alcuni dei quali necessitano delle terapie intensive", ha spiegato il capo dell'unità di terapia intensiva dell'ospedale Baragwanath di Soweto.

"Stiamo assistendo a un netto cambiamento nel profilo demografico dei pazienti", secondo quanto riporta il Guardian, sottolineando che in quella fascia di età "il 65% non è vaccinato e la maggior parte del resto è vaccinata solo a metà", con una sola dose.

I test diagnostici finora indicano che la variante di Omicron potrebbe essere responsabile di ben il 90% dei nuovi casi, secondo i funzionari sanitari del Sud Africa. E i primi studi mostrano che ha un tasso di riproduzione di 2, il che significa che ogni persona infetta può diffonderlo ad altre due. (ANSA).