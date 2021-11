Covid: Cdc, nessun caso di variante Omicron negli Usa

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il Cdc statunitense, il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha confermato che al momento negli Usa non ci sono casi di variante Omicron del Covid come anticipato ieri dal virologo consiglieri della Casa Bianca Anthony Fauci.

"Nel caso dovesse comparire ci aspettiamo di identificarla rapidamente", si legge in una nota del Centro. (ANSA).