Zelensky, siamo pronti all'escalation con Mosca

(ANSA) - MOSCA, 26 NOV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l'Ucraina è pronta ad affrontare un'escalation nel suo conflitto con Mosca, sullo sfondo della crescente preoccupazione per l'attività militare russa al confine. "C'è una minaccia oggi che ci sarà la guerra domani", ha detto Zelensky in una conferenza stampa. "Siamo completamente preparati per un'escalation". Lo riportano Unian e altri media russi. (ANSA).