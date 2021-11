Migranti: Darmanin annulla l'incontro con il ministro Gb

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha annullato l'incontro con il collega britannico, Priti Patel, previsto domenica a Calais per discutere del dossier sui migranti, in risposta al premier Boris Johnson che ha chiesto a Parigi di riprendere gli immigrati in arrivo in Gran Bretagna. In un messaggio a Patel, Darmanin sostiene che se la lettera del primo ministro britannico al presidente francese Emmanuel Macron è una "delusione", il fatto di averla resa pubblica "è ancora peggio". Il governo britannico esorta Parigi a revocare la sua decisione. "Mi auguro che i francesi riconsiderino (la loro decisione)", ha detto alla Bbc il ministro dei trasporti Grant Shapps. È nel nostro interesse.

È nel loro interesse", ha aggiunto. Shapps ha affermato che "nessuna nazione può affrontare da sola" la crisi dei migranti dopo che mercoledì 27 persone sono morte quando la loro barca si è capovolta nel Canale della Manica. (ANSA).