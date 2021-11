Israele chiude a diversi Paesi Africa per timore variante

(ANSA) - TEL AVIV, 26 NOV - Israele ha dichiarato 'Paesi rossi' Sud Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e eSwatini a causa della nuova variante del virus, B.1.1529. Per questo - oltre allo stop dei voli - è stato stabilito anche il fermo agli ingressi in Israele dei cittadini di quei Paesi ed è stata introdotta la quarantena per chi rientra, compresi i vaccinati. La decisione è stata assunta dal premier Naftali Bennett in accordo con gli esperti sanitari che continueranno a monitorare la situazione e impedire la sua diffusione in Israele. (ANSA).