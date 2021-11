Covid: a Montecarlo torna l'obbligo di mascherina all'aperto

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 26 NOV - Il governo del Principato di Monaco ha annunciato l'inasprimento delle misure sanitarie per contrastare la diffusione del virus, visto l'incremento dei contagi registrato nelle ultime ore. Da domani, e fino al prossimo 20 dicembre, torna obbligatoria la mascherina all'aperto in tutto il territorio del Principato. Da lunedì prossimo, inoltre, la validità del test Pcr passerà da 72 a 24 ore.

Viene raccomandato lo smart working sia nel settore pubblico che in quello privato. A questo si aggiungono la sospensione degli aperitivi in piedi nei locali, così come viene sospesa l'attività di danza e karaoke. L'uso della mascherina viene ripristinato anche per la pratica sportiva indoor e per lo sport scolastico.

Sospesi le lezioni di nuoto, gli sport da combattimento e da contatto. Sempre da lunedì prossimo vengono anticipate anche le misure inizialmente previste con decorrenza dal primo dicembre: tutti dovranno presentare un pass sanitario valido per consumare all'interno di bar e ristoranti e in terrazza. Questo riguarda anche i giovani tra i 16 e i 18 anni. Il pass sanitario sarà richiesto per accedere alle sale spettacoli e agli spazi riunioni con più di trecento persone. Un provvedimento che riguarda, tra l'altro l'Opera, il Teatro Principessa Grace e il Grimaldi Forum. Visto il rimbalzo epidemico, il governo sta pensando per il prossimo 15 dicembre, di estendere l'obbligo del pass sanitario a tutte le persone che intervengono nei luoghi in cui il pass è richiesto: ristoranti, bar, locali notturni, lo stadio Louis II, il Grimaldi Forum e l'Opera. (ANSA).