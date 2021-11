Biden a tutti gli Stati, donino più vaccini ai più poveri

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - Il presidente americano Joe Biden ha lanciato un appello a tutti gli Stati perchè donino più vaccini ai Paesi più poveri.

Biden, in una nota, ha invitato tutti i Paesi a mostrare "la generosità e la velocità" mostrata dagli Stati Uniti nel donare i vaccini anti Covid ai più poveri.

E a proposito della nuova variante dal Sudafrica, l'inquilino della Casa Bianca ha sottolineato come "la pandemia finirà solo quando avremo una vaccinazione globale". Biden infine ha ribadito l'appello a eliminare i diritti di proprietà intellettuale sui vaccini per consentirne una più efficace produzione e distribuzione. (ANSA).