Berlino, da Sudafrica ingresso Germania solo per tedeschi

(ANSA) - BERLINO, 26 NOV - Il Sudafrica verrà classificato come "area della variante B.1.1.529 del virus covid". Lo ha annunciato il ministro della Salute tedesco Jens Spahn. Il nuovo regolamento andrà in vigore da stanotte e le compagnie aeree potranno portare in Germania soltanto tedeschi. (ANSA).