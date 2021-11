Siria: Usa allentano sanzioni in favore di ong

(ANSAMed) - BEIRUT, 25 NOV - Con l'obiettivo dichiarato di migliorare l'efficacia di interventi umanitari in Siria, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato di aver deciso una serie di emendamenti al pacchetto di sanzioni economiche e commerciali imposte a più riprese contro le autorità del governo centrale di Damasco.

Il Dipartimento di tesoro prevede ora più ampi margini di manovra per organizzazioni non governative locali impegnate in progetti umanitari e in attività no profit.

Le organizzazioni siriane finanziate dagli Stati Uniti potranno in certi casi condurre transazioni col governo centrale, mentre da anni questa opportunità era impedita per ragioni politiche. (ANSAMed).