Isole Salomone: Cina, molto preoccupati per le violenze

(ANSA) - PECHINO, 25 NOV - La Cina ha espresso "grande preoccupazione" per i disordini di questi giorni sulle Isole Salomone in particolare nella Chinatown della capitale Honiara.

"Chiediamo al governo delle Isole di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini cinesi e delle realtà cinesi", ha detto ai giornalisti il ;;portavoce ministero degli Esteri di Pechino Zhao Lijian. (ANSA).