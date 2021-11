Draghi riceve Macron a Palazzo Chigi

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il premier Mario Draghi accoglie il presidente francese Emmanuel Macron a Palazzo Chigi, sotto una pioggia battente, per un incontro bilaterale in vista della firma, domani, del Trattato del Quirinale. I due leader si vedranno prima in un faccia a faccia, poi l'incontro si allargherà a ministri e delegazioni.

Macron è accompagnato a Roma dai ministri degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, dell'Economia Brune Le Maire, della Difesa Florence Parly, dell'Interno Gérald Darmanin e dal segretario di Stato agli affari europei Clément Beaune. Proprio a causa della pioggia battente, Draghi ha ricevuto Macron sotto il porticato di Palazzo Chigi, e non in cortile come di consueto, da dove hanno ascoltato i due inni nazionali, prima di salire nella sala dei Galeoni per un'altra stretta di mano in favore delle telecamere. (ANSA).