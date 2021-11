Covid: Francia, torna obbligo mascherina in luoghi pubblici

(ANSA) - PARIGI, 25 NOV - Il ministro francese della Salute, Olivier Véran, in conferenza stampa a Parigi, ha annunciato il ripristino dell'"obbligo di mascherina" in tutti i luoghi pubblici nonché all'esterno in zone di grande affluenza. Véran ha precisato che per accedere ai mercatini di Natale sarà necessario il pass sanitario. (ANSA).