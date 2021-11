COVID: AUSTRIA, BOOM DI RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - In Austria è stata superata la soglia di 600 pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati occupati altri 41 letti portando il numero complessivo a 619. Si tratta del numero più elevato del 2021. Il vecchio record era quello del 12 aprile con 615 pazienti in terapia intensiva. Il valore più alto da inizio pandemia è stato invece registrato esattamente un anno fa, il 25 novembre 2020, con 709 letti occupati. Con 600 ricoveri è stata raggiunta la 'soglia 5' che prevedrebbe un lockdown generale, che però è stato anticipato di alcuni giorni. (ANSA).