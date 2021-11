Svezia, Magdalena Andersson nominata premier

La leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson è stata nominata primo ministro dal parlamento svedese diventando così 'la prima donna alla guida della Svezia.

Ex ministro delle Finanze nel governo di Stefan Lofven, 54 anni, è stata eletta con 117 voti favorevoli, 57 astenuti e 174 contrari. In base al sistema svedese, un candidato premier non ha bisogno della maggioranza favorevole, basta che non abbia quella contraria.