Scholz presenta contratto di coalizione, il semaforo c'è

(ANSA) - BERLINO, 24 NOV - "Il semaforo c'è". Lo ha detto il cancelliere tedesco in pectore Olaf Scholz, presentando a Berlino il contratto di coalizione. Una coalizione nella quale i partiti si guarderanno "all'altezza degli occhi" rispettandosi reciprocamente, ha spiegato.

Scholz ha annunciato "la prima coalizione di socialdemocratici, verdi e liberali a livello federale. Una coalizione di partiti che lavoreranno guardandosi negli occhi e che apporteranno i loro punti di forza per il benessere del nostro Paese".

Scholz, ha quindi annunciato "un decennio di investimenti" per la Germania. E il futuro vicecancelliere, il verde Robert Habeck, ha aggiunto: "Sappiamo precisamente come li finanzieremo".

La coalizione semaforo in Germania vuole "un'Europa più sovrana", ha detto ancora Scholz. "Promuovere, spingere e portare avanti la sovranità europea" sarà il nostro compito, ha aggiunto.

Il contratto del futuro governo tedesco prevede di estendere ai ai minorenni di 16 anni il diritto di voto alle europee e alle federali (ma per questo ci sarà bisogno dell'appoggio dell'opposizione) e "l'erogazione controllata della cannabis" agli adulti. È quello che emerge dal testo di cui l'ANSA è in possesso. (ANSA).