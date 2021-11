Ny, iconica passerella Coney Island sarà in plastica riciclata

(ANSA) - NEW YORK, 24 NOV - L'iconica passerella in legno lungo la spiaggia di Coney Island sarà sostituita con un nuovo camminamento in plastica riciclata. Lo ha annunciato l'amministrazione del sindaco uscente Bill de Blasio, presentando il progetto da 114 milioni di dollari per una passerella lungomare di oltre 4 chilometri.

Il progetto ha lo scopo di limitare l'uso di legno del quale la città di New York fa largo impiego, ma molti residenti non hanno gradito l'idea, considerandola la profanazione di un luogo storico.

In passato ci sono state diverse proteste contro qualsiasi tentativo di modernizzazione del 'boardwalk', e tra gli oppositori figura anche il nuovo sindaco Eric Adams. Questi nel 2015 promise di combattere qualsiasi modifica del lungomare di Coney Island. Al momento però non ha rilasciato alcuna nuova dichiarazione. (ANSA).