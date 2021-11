'Merkel voleva un lockdown subito, no del nuovo governo'

(ANSA) - BERLINO, 24 NOV - In una Germania travolta dal Covid, Angela Merkel avrebbe voluto un lockdown immediato fino all'8 dicembre. È quello che la cancelliera ha chiesto ai vertici del futuro governo ieri in cancelleria, in un riservatissimo incontro con Spd, Verdi e Liberali, secondo quanto riferisce la Bild oggi. Ma i leader dei tre partiti, che hanno la maggioranza al Bundestag, hanno respinto la richiesta.

