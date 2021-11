L'università di Bologna ricorda Dubček a 100 anni da nascit

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - Una cerimonia nell'aula magna di Santa Lucia per celebrare il centesimo anniversario dalla nascita di Alexander Dubček. Così l'università di Bologna ha ricordato il politico slovacco protagonista della primavera di Praga, noto per la sua opposizione all'Unione Sovietica e per il tentativo di realizzare il 'socialismo dal volto umano'.

Un messaggio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stato letto durante la cerimonia. "È un simbolo dell'amicizia tra l'Italia e la Slovacchia - ha ricordato il ministro -, il suo impegno in favore del pluralismo e della libertà ha permesso di consolidare i valori democratici".

L'ex presidente del consiglio italiano, Romano Prodi, e il rettore dell'università di Bologna, Giovanni Molari, hanno accolto il ministro degli esteri slovacco, Ivan Korčok, nella stessa sala dove Dubček ricevette nel 1988 il dottorato ad honorem in scienze politiche dall'università di Bologna.

La cerimonia inaugurò l'anno accademico e coincise con i festeggiamenti per il nono centenario dell'accademia. "Al tempo l'università aveva fortemente voluto la sua presenza a Bologna, nonostante le autorità cecoslovacche non fossero così cooperative", ha detto il rettore dell'università di Bologna.

"Avevamo capito che stava preparando il nuovo mondo - ha sottolineato Prodi - per costruire un'Europa unita c'è voluto molto tempo, ma siamo sulla strada giusta e se ora abbiamo delle relazioni di amicizia e di cooperazione con la Slovacchia lo dobbiamo proprio a persone come Dubček". Secondo Jenner Meletti, cronista dell'Unità che raccontò la giornata di Dubček a Bologna, alla cerimonia si accreditarono 440 tra giornalisti e fotografi. Durante la lezione dottorale, il politico slovacco citò san Francesco d'Assisi, Machiavelli, Gramsci e concluse il suo discorso con una frase di un poeta: "Il male, soltanto il male, si misura semplicemente con il dolore. Nonostante ciò che è stato e ciò che ci è stato fatto, laddove cominciammo ricomincerei di nuovo e volentieri". (ANSA).