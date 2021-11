Libia: si è dimesso l'inviato speciale Onu

Dimissioni a sorpresa dell'inviato speciale dell'Onu per la Libia, il diplomatico slovacco Jan Kubis, in carica da gennaio. L'annuncio arriva a meno di un mese dalla data prevista per elezioni presidenziali nel Paese, il 24 dicembre. Lo riferiscono fonti diplomatiche delle Nazioni Unite, sottolineando che al momento non è stata data alcuna motivazione per la decisione.

"Kubis si è dimesso", ha fatto sapere un diplomatico del Palazzo di Vetro, come poi confermato da altre fonti Onu, secondo le quali probabilmente l'inviato speciale sentiva di non avere "abbastanza sostegno". Il Consiglio di Sicurezza è diviso sull'opportunità di riconfigurare la direzione della missione Unsmil, con diversi membri che chiedono che la sede dell'inviato speciale sia spostata da Ginevra a Tripoli. Kubis invece sarebbe stato riluttante a trasferirsi. Inoltre, secondo quanto rivelato da altre fonti diplomatiche, il 69enne era criticato da piu' parti perche' non ha esercitato il controllo adeguato lasciando troppo campo libero ai libici per quanto riguarda il processo elettorale, tanto che il suo futuro era dato per incerto con il dubbio che il suo mandato in scadenza a febbraio non venisse rinnovato. Dalla portavoce della missione Onu in Libia (Unsmil) ad ora e' arrivato soltanto un "nessun commento".