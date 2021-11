Covid: Brasile,niente carnevale in 27 città di Stato S.Paolo

- In Brasile, almeno 27 città dell'entroterra di San Paolo, lo Stato più ricco e popoloso del Paese, non avranno il carnevale di strada nel 2022: lo rende noto Folhapress.

Il timore tra i sindaci dei vari comuni interessati è che l'evento, sinonimo di assembramenti, favorisca la propagazione del Covid-19.

Tra i municipi che hanno annullato l'evento ci sono Mogi das Cruzes, Ubatuba e Taubaté.

Il carnevale di strada 2022 nella megalopoli di San Paolo, il capoluogo più grande del Brasile, dipende ancora dall'approvazione delle agenzie sanitarie locali, che valutano lo scenario epidemiologico della pandemia di coronavirus.

Finora il Comune ha ricevuto 867 richieste da altrettanti 'blocos de rua' (gruppi del carnevale di strada) per poter sfilare tra il 19 febbraio e il 6 marzo dell'anno prossimo.