ANSA/ Di Maio a Expo Dubai, 'con gli Emirati rapporto franco'

Un clima di collaborazione "molto franco". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio definisce così i rapporti bilaterali dell'Italia con gli Emirati Arabi Uniti in occasione della sua trasferta di due giorni a Expo 2020 Dubai, per partecipare all'Italian Sports Day dedicato dal nostro padiglione all'eccellenza sportiva italiana, e alla Giornata nazionale intitolata domani al nostro Paese dall'esposizione universale. Con gli Emirati "portiamo avanti i nostri rapporti bilaterali con un clima di collaborazione anche in maniera molto franca su tutto quello che dobbiamo dirimere", ha sottolineato il titolare della Farnesina, annunciando incontri con il ministro dell'Economia e il ministro degli Esteri emiratini per "affrontare tutte le questioni bilaterali". Tra i temi del colloquio con il suo omologo c'è anche la vicenda di Andrea Giuseppe Costantino, il trader milanese nel settore del petrolio che si trova in prigione ad Abu Dhabi dopo essere stato arrestato dalle autorità emiratine il 21 marzo scorso. "Il caso Costantino lo stiamo seguendo sin dal primo momento.

Anche "Expo ha rappresentato sul piano bilaterale un rafforzamento delle nostre relazioni in maniera significativa", ha sottolineato Di Maio, spiegando come la partecipazione italiana all'esposizione "stia andando molto forte", e che "il padiglione italiano a Expo Dubai è il simbolo della nostra capacità di eccellere nel mondo, di creare cose ben fatte e altamente innovative". Nel suo intervento all'Italian Sports Day, Di Maio ha spiegato che "lo sport italiano ha dimostrato di essere un volano straordinario per la promozione a tutto campo del Made in Italy" ed è "leva indiretta per le esportazioni e l'attrazione del turismo". Il 2021 "è un anno positivissimo per il Made in Italy, abbiamo battuto ogni record, nei primi 8 mesi di quest'anno siamo a circa 377 miliardi di euro di export a fronte dei 356 che era il record del 2019 pre-pandemia", ed eventi come Expo 2020 "servono sostanzialmente a dare alle nostre imprese nuove opportunità di rilancio dei loro prodotti nel mondo", ha detto di Maio, assicurando che "c'è una grande domanda di Made in Italy in tutto il mondo, i dati parlano chiaro e come ministero degli Esteri abbiamo visto giusto e lontano rispetto al Patto per l'Export". (ANSA).