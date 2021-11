Usa: Waukesha, forse sospetto stava fuggendo dopo crimine

(ANSA) - WASHINGTON, 22 NOV - La pista che stanno vagliando gli investigatori nelle indagini sull'attacco di Waukesha, in Wisconsin, e' che il conducente alla guida del Suv che ha falciato decine di persone piombando su una parata pre-natalizia stesse fuggendo dalla scena di un altro crimine. Lo riferiscono alcune fonti delle forze dell'ordine. Dalle prime indagini invece non sono emersi legami col terrorismo domestico o internazionale, ne' con il controverso verdetto di Kenosha, sempre in Wisconsin. (ANSA).