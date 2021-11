Sassoli al Pe,sono stato assente per polmonite molto cattiva

(ANSA) - STRASBURGO, 22 NOV - "Volevo ringraziare in apertura di questa plenaria i vicepresidenti, i presidenti dei gruppi, i gruppi politici, l'amministrazione. Io purtroppo sono stato assente per malattia e ho avuto una polmonite molto cattiva, però le attività del parlamento hanno proseguito e di questo volevo ringraziare tutti". Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli aprendo la sessione plenaria a Strasburgo, dove è tornato a lavorare in presenza dopo la polmonite che lo ha colpito.