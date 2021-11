Expo Dubai: superate le 4 milioni di visite

(ANSA) - DUBAI, 22 NOV - Trainato dall'adozione del weekday pass e grazie a una serie di eventi sportivi, musicali e culturali, Expo 2020 Dubai ha superato le 4 milioni di visite.

Nello specifico, fino al 21 novembre sono state 4.156.985 le visite, riferisce una nota di Expo.

Secondo gli organizzatori, ad aumentare le presenze all'esposizione sono state in particolare l'Expo Run del 19 novembre, che ha visto il tutto esaurito con 10.000 corridori di tutte le età e abilità schierati dietro a sei campioni del mondo keniani per le corse di 3, 5 e 10 km intorno al sito dell'Expo, e due esibizioni della popolare Firdaus Orchestra tutta al femminile del premio Oscar A. R. Rahman.

Inoltre, il programma Expo School, che accoglie visite scolastiche all'esposizione, ha attirato più di 200.000 studenti di scuole private e pubbliche negli Emirati Arabi Uniti. Gli organizzatori prevedono che con oltre 120.000 visitatori che usufruiscono dell'offerta November Weekday Pass, il numero di visite dovrebbe continuare a crescere durante l'ultima settimana del mese.

Anche le visite virtuali di Expo 2020 Dubai hanno visto un aumento fino a 22 milioni nello stesso periodo, principalmente grazie all'iniziativa Live@Expo, che consente ai visitatori di fare un tour virtuale dell'esposizione via web. (ANSA).