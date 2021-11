Covid, l'Ue: non c'è posto per la violenza in Europa

"Siamo sempre stati chiari che le manifestazioni pacifiche sono un diritto fondamentale, ma in situazioni di emergenza di sanità pubblica questi diritti possono essere ristretti. La Commissione europea ha sempre detto che non c'è posto per la violenza in Europa". Lo ha detto la portavoce dell'Esecutivo comunitario, Dana Spinant, dopo la violenza esplosa durante i cortei contro le misure anti-Covid.

"Capiamo che a livello personale i cittadini possono essere stanchi delle restrizioni, ma è importante che come comunità" siano rispettate, perché è "la strada per uscire dalla pandemia", ha aggiunto.

I disordini anti-Covid che hanno scosso i Paesi Bassi da venerdì sono stati atti di "pura violenza" da parte di "idioti", ha detto oggi ai giornalisti il primo ministro olandese Mark Rutte. "Quello che abbiamo visto questo fine settimana è pura violenza", ha detto Rutte, aggiungendo che "non accetterà mai che gli idioti" siano violenti nei confronti della polizia "con il pretesto che sono infelici" a causa delle restrizioni sanitarie.