Covid: Macron su Guadalupa, 'situazione molto esplosiva'

(ANSA) - PARIGI, 22 NOV - Emmanuel Macron ha promesso oggi alla Guadalupa, gruppo di isole nelle Antille francesi in preda ad una rivolta contro i vaccini anti-Covid, la "solidarietà" della nazione intera di fronte ad "una situazione molto esplosiva". Il presidente francese ha chiesto di "non cedere nulla di fronte alla menzogna e alla manipolazione di questa situazione da parte di alcuni".

A margine di una visita ad Amiens, nel nord del paese, Macron ha assicurato che in Guadalupa c'è "un'adesione crescente alla vaccinazione", nonostante l'opposizione di una "piccolissima minoranza".

"Non si può utilizzare la salute delle francesi e dei francesi - ha continuato Macron - per condurre battaglie politiche" ed è necessario che "l'ordine pubblico venga mantenuto".

Da giorni si susseguono violenze nelle Antille francesi, partite dalla protesta antivax e degenerate in crisi sociale contro il potere centrale di Parigi. (ANSA).