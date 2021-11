Covid: Kyriakides, vaccini lo strumento più efficace

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - "Vorrei iniziare inviando un messaggio molto chiaro sul ruolo dei vaccini: la vaccinazione funziona e rimane lo strumento più efficace che abbiamo per proteggere le persone. Non ci sono dubbi che i nostri vaccini siano efficaci contro malattie gravi, inclusi i ricoveri ospedalieri e la morte". Così la commissaria europea alla salute Stella Kyriakides, intervenendo al Parlamento europeo.

"Anche con la variante Delta dominante, con la sua maggiore trasmissibilità e gravità - ha aggiunto -, i decessi continuano a essere prevenuti grazie ai vaccini efficaci autorizzati per l'uso nell'Ue". (ANSA).