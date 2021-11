Covid: Fauci, poco tempo per evitare nuova ondata in Usa

Sta scadendo il tempo per prevenire una "pericolosa" nuova ondata di Covid negli Usa, dove i contagi stanno risalendo per la prima volta dopo settimane, avvicinandosi ai 100 mila al giorno: è il monito del consulente medico della Casa Bianca Anthoni Fauci, alla vigilia delle festività di Thanksgiving, che potrebbero far impennare la pandemia. Fauci ha ricordato alla Cnn che nel Paese ci sono ancora 60 milioni di persone non vaccinate e che la soluzione è immunizzarsi, compresi i bambini dai 5 anni, e fare il booster.