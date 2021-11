Sudan: premier Hamdok torna in carica e riappare in pubblico

(ANSA) - KHARTOUM, 21 NOV - Il primo ministro sudanese Abdallah Hamdok, estromesso con un colpo di stato militare il 25 ottobre, è stato reintegrato nella carica in base a un accordo firmato con il generale Abdel Fattah al-Burhan a Khartoum.

Nella sua prima apparizione in pubblico da quando il golpe lo aveva posto sotto sorveglianza nella propria residenza, Hamdok ha tenuto un breve discorso insieme al generale Burhan, capo dell'esercito e della giunta golpista.

I due si sono detti impegnati a riportare in carreggiata la transizione del Sudan verso la democrazia durante la cerimonia della firma svoltasi al palazzo presidenziale, davanti al quale stavano protestando migliaia di manifestanti anti-golpe. (ANSA).