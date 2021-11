Gb a Cina, 'fornisca prove verificabili su dove sia Peng'

(ANSA) - LONDRA, 21 NOV - La Gran Bretagna ha esortato la Cina a fornire "prove verificabili" in merito "alla sicurezza e al luogo in cui si trova" la star del tennis Peng Shuai, la cui sorte non è chiara dopo le accuse di aggressione sessuale rivolte dalla campionessa all'ex vicepremier cinese Zhang Gaoliun. "Siamo estremamente preoccupati per l'apparente scomparsa di Peng Shuai e stiamo seguendo da vicino il caso", ha detto il ministero degli Esteri in una nota, aggiungendo che Pechino "dovrebbe fornire urgentemente prove verificabili in merito alla sua sicurezza e al luogo in cui si trova". (ANSA).