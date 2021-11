Covid: Francia, 'quinta ondata progredisce in modo fulmineo'

(ANSA) - PARIGI, 21 NOV - L'avanzamento della quinta ondata di Covid-19 in Francia è "fulmineo". Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, su Europe 1, Cnews e Les Echos, riconoscendo tuttavia che ci sono "elementi preoccupanti e altri che possono renderci fiduciosi".

Nella media calcolata su 7 giorni, il numero dei casi quotidiani nel Paese è quasi raddoppiato in una settimana: erano 17.153 sabato contro i 9.458 del sabato precedente.

"C'è un aumento molto forte dei contagi, ma sappiano che in Francia abbiamo una copertura vaccinale molto ampia e siamo piuttosto avanti rispetto ai nostri vicini sui richiami", ha aggiunto Attal, rivendicando l'introduzione del green pass già dallo scorso luglio e sottolineando la scelta del governo di "far pesare le restrizioni sulle persone non vaccinate piuttosto che su quelle vaccinate". (ANSA).