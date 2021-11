Canada, quattro morti nelle frane dovute a forti piogge

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - E' salito a quattro il bilancio dei morti nella Columbia Britannica, dove sono stati trovati altri tre corpi travolti dalle frane provocate dalle intense piogge degli ultimi giorni: lo ha reso noto ieri il medico legale della provincia, come riporta il Guardian.

Una quinta persona, ha aggiunto il medico legale Lisa Lapointe, è tuttora intrappolata a causa di una frana e finora le squadre di soccorso non sono riuscite a raggiungerla.

"Questo è stato un anno incredibilmente difficile per tutti noi in British Columbia, e il mio cuore è con le molte famiglie e comunità che hanno subito tragiche perdite", ha commentato Lapointe.

Circa 14.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case in seguito a ordini di evacuazione nella provincia canadese. (ANSA).