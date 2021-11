Bielorussia: Polonia, più grande tentativo destabilizzare Ue

Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha definito oggi la crisi dei migranti al confine bielorusso-polacco il "più grande tentativo di destabilizzare l'Europa" dalla Guerra Fredda.

Il presidente bielorusso Alexander "Lukashenko ha lanciato una guerra ibrida contro l'Ue. Questo è il più grande tentativo di destabilizzare l'Europa in 30 anni. La Polonia non cederà al ricatto e farà di tutto per difendere i confini dell'Ue", ha scritto Morawiecki su Twitter. (ANSA).