Usa: verdetto Kenosha, proteste a Portland

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Circa 200 manifestanti a Portland, nello Stato dell'Oregon, sono scesi in piazza ieri notte in segno di protesta contro l'assoluzione del giovane Kyle Rittenhouse per l'omicidio di due persone durante una protesta anti razzista a Kenosha, nel Wisconsin, l'anno scorso.

Secondo quanto riporta il Guardian, i manifestanti hanno sfondato le vetrine di alcuni negozi e hanno lanciato oggetti contro la polizia. Le autorità hanno parlato di un "comportamento violento e distruttivo da parte di una fetta significativa della folla".

Gli agenti hanno cercato di disperdere i manifestanti minacciandoli con megafoni di usare la forza e prima della mezzanotte gran parte di loro aveva abbandonato la protesta.

(ANSA).