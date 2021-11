Oms, in Europa 500 mila morti entro marzo senza nuove misure

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - In Europa ci potrebbero essere altri 500.000 morti di Covid entro marzo se non vengono prese misure urgenti, ha avvertito l'Oms. Il direttore per l'Europa Hans Kluge, riporta il Guardian, ha detto di essere molto preoccupato per la nuova ondata di contagi e ha lanciato un appello per l'aumento delle vaccinazioni, anche se, ha aggiunto, l'obbligo vaccinale deve essere un'opzione estrema. (ANSA).