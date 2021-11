Libia: due bimbi malati di leucemia portati a Roma per cure

(ANSA) - IL CAIRO, 20 NOV - Due bambini libici malati di "rare forme di leucemia" sono stati portati da Bengasi a Roma per essere curati e "lottare per un futuro migliore" presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con un'iniziativa promossa dalla Cooperazione italiana (Aics). Lo segnala un tweet dell'Ambasciata d'Italia in Libia, pubblicando la foto dei due piccoli accompagnati da genitori e personale diplomatico.

