Covid: manifestanti fermati a corteo anti-lockdown a Vienna

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - La polizia austriaca ha fermato alcuni manifestanti al corteo in corso a Vienna contro il ritorno del lockdown anti-Covid, che sarà in vigore da lunedì.

Lo riferisce la tv pubblica austriaca Orf, secondo cui i dimostranti sono stati bloccati dalle forze dell'ordine per comportamenti "aggressivi" e resistenza a pubblico ufficiale.

La protesta, cui partecipano migliaia di persone, è stata organizzata tra gli altri dal partito di estrema destra Fpoe.

Sul posto, riferisce l'Orf, sono schierati almeno 1.300 agenti.

(ANSA).