Cile: elezioni, lettera 100 personalità per dialogo e pace

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 20 NOV - Oltre 100 personalità cilene hanno firmato una lettera aperta in cui rivolgono un appello alla popolazione a "rispetto, dialogo e pace", alla vigilia di elezioni generali che possono cambiare il volto del Paese.

Nella lettera, pubblicata oggi dal quotidiano El Mercurio, parlamentari, amministratori locali, leader sociali, sportivi, personaggi dello spettacolo e sacerdoti, di diverse tendenze, sostengono di aver firmato il documento "per dare un segnale chiaro che oggi più che mai dobbiamo prenderci cura della democrazia, e soprattutto dobbiamo prenderci cura del Cile".

Sottolineando le tensioni sociali e politiche degli ultimi due anni, i firmatari dell'appello propongono "un nuovo patto di sana convivenza sociale". In base ad esso, sostengono, "ci impegniamo ad evitare ogni forma di violenza, sia nello spazio fisico che virtuale, e a promuovere così una cultura del dialogo e della pace in ciascuno dei nostri ambienti".

Dopo la rivolta sociale dell'ottobre 2019, le elezioni per la formazione dell'Assemblea costituente incaricata di scrivere una nuova Costituzione che sostituirà quella di Augusto Pinochet, e le primarie di luglio, il voto di domani per la scelta del successore del presidente Sebastián Piñera e dei membri del Parlamento potrebbe porre le basi in Cile di importanti cambiamenti politici, economici e sociali. (ANSA).