Bulgaria: domani ballottaggio presidenziali, Radev favorito

(ANSAmed) - SOFIA, 20 NOV - In Bulgaria è oggi giornata di silenzio elettorale in vista del ballottaggio di domani per le presidenziali, nel quale i sondaggi danno per favorito il candidato appoggiato dai socialisti, il presidente uscente Rumen Radev, nei confronti dello sfidante Anastas Ghergikov, sostenuto dal partito conservatore Gerb.

Nel primo turno di domenica scorsa Radev si è affermato con il 49,41% dei voti, non sufficienti tuttavia per la vittoria - per la quale servono più del 50% dei voti ottenuti e più del 50% di affluenza alle urne - mentre Ghergikov è giunto secondo con il 22,82% delle preferenze.

Il nuovo appuntamento elettorale si tiene nel pieno della nuova ondata di Covid, che vede la Bulgaria in grande affanno con scarsa percentuale di vaccinati e un sistema sanitario sotto forte pressione. In totale i candidati in lizza il 14 novembre erano 24, ma nessuno degli altri era però in grado di insidiare i due principali favoriti che si sfideranno domani. Il vincitore si insedierà il 22 gennaio prossimo.

Domenica scorsa, quando si è votato anche per le legislative anticipate, le terze in un anno, l'affluenza alle urne è risultata al minimo storico del 40,5%. I circa 6,7 milioni di elettori potranno votare domani dalle 7 alle 20 locali (6-19 italiane), nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione anti Covid. (ANSAmed).