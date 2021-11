Usa: Blinken, Biden terrà vertice con leader africani

Il presidente Usa Joe Biden terrà un vertice con i leader africani per mostrare l'impegno degli Stati Uniti nel continente. Lo ha annunciato oggi il segretario di Stato americano, Antony Blinken.

"Come segno del nostro impegno nei confronti delle nostre partnership in tutto il continente, il presidente Biden intende ospitare il vertice dei leader Usa-Africa per portare avanti il tipo di diplomazia ed impegno di alto livello che possono trasformare le relazioni e rendere possibile una cooperazione efficace", ha detto Blinken durante un discorso nella capitale nigeriana Abuja senza rendere nota la possibile data del summit.(ANSA).