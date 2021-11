Si riapre il caso sull'origine del Covid, il primo caso era un venditore al mercato di Wuhan

Il primo caso di Covid è stato un venditore del mercato degli animali di Wuhan e non un contabile che viveva a chilometri di distanza come stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A riscrivere la cronologia della pandemia - riporta il New York Times - è uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Science, riaccendendo così il dibattito sulle origini della pandemia fra la fuga dal laboratorio di Wuhan al contagio dall'animale all'uomo.

Lo scienziato Michael Worobey, esperto nel tracciare l'evoluzione dei virus alla University of Arizona, ha notato delle discrepanze fra le informazioni pubbliche disponibili ma anche tramite interviste condotte in Cina ed è arrivato alla conclusione che i legami del venditore al Huanan Seafood Wholesale Market e i primi pazienti ricoverati suggeriscono che il virus arriva dal mercato.