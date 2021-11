Expo Dubai: Italian Sports Day celebra eccellenze sportive

(ANSA) - DUBAI, 19 NOV - Da Tokyo 2020 a Milano Cortina 2026, passando per Dubai: il Padiglione Italia a Expo 2020 ospiterà il prossimo 23 novembre l'Italian Sport Day, un'intera giornata dedicata al mondo dello sport italiano dalle piste d'atletica alle vasche delle piscine olimpioniche, dagli autodromi alle strade del Giro d'Italia.

I medagliati olimpici, le più alte cariche istituzionali del settore, i manager del motorsport e i campioni di ieri, oggi e domani dialogheranno con il pubblico - in presenza e connesso - in talk dedicati. Tra i protagonisti della giornata saranno presenti Valentina Vezzali, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2026, Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano. Tra gli atleti, saranno a Dubai l'argento paralimpico nel tiro con l'arco a Tokyo 2020 Vincenza Petrilli, l'oro nella marcia 20 km a Tokyo 2020 Antonella Palmisano, l'oro nel karate (Kumitè) Luigi Busà, gli argenti nella scherma (sciabola a squadre) Luca Curatoli e Enrico Berrè , l'oro nel nuoto paralimpico Simone Barlaam, il bronzo nel paratriathlon Veronica Yoko Plebani, gli ori nella vela (Nacra 17) Ruggero Tita e Caterina Banti, e Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea, bronzo nella ginnastica ritmica.

Inoltre, la giornata vedrà la presenza, tra gli altri, di Michele Napoli, ceo di RCS Sports & Events DMCC, Vincenzo Novari, amministratore delegato del Comitato organizzativo di Milano-Cortina 2026, Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci, e Stefano Domenicali, Ceo di Formula One Group.

L'Italian Sport Day sarà inoltre l'occasione per i visitatori del Padiglione di ammirare dal vivo, nel percorso espositivo, la Coppa dei Campioni d'Italia e quella del Giro d'Italia. A concludere la giornata, la proiezione del film "Crazy for Football" - uno spaccato sulla disabilità psichica nel mondo del calcio - e l'attività sportiva dedicata ai giovanissimi all'Expo Sport Hub, dove i tecnici del Coni introdurranno i ragazzi a diverse discipline. (ANSA).